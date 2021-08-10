Избирательной комиссией Тверской области и независимыми экспертами, входящими в состав жюри, подведены итоги конкурса среди участников волонтерского проекта «Выборы доступны всем».

Реализованный на избирательных участках в дни голосования 17,18 и 19 сентября 2021 года, проект традиционно направлен на оказание содействия различным категориям избирателей с ограниченными возможностями здоровья: людям преклонного возраста, семьям с детьми, слабовидящим, маломобильным избирателям.

На 247 избирательных участках 31 муниципального (городского) округа и районов Тверской области в дни голосования землякам помогали 2446 молодых добровольцев, экипированных в узнаваемые белые накидки с надписью «ВОЛОНТЕР» и логотипом избирательной комиссии Тверской области.

В рамках реализации волонтерского проекта в конкурсе мог принять участие каждый доброволец, пожелавший поделиться своими впечатлениями и наблюдениями. Для этого необходимо было опубликовать рассказ, заметку, фото, пост, подписаться на официальную страницу избирательной комиссии Тверской области https://vk.com/izbirkom69, разместить конкурсную работу на своей странице в ВКонтакте и поделиться постом (комментариями) в сообществе «Выборы доступны всем» https://vk.com/club155788966, указав номинацию.

По итогам рассмотрения конкурсных материалов лучшими авторами и, соответственно, победителями признаны:

- Белова Анна Сергеевна (Сандовский муниципальный округ), Бирюкова Виктория Евгеньевна (Ржевский район), Брагина Софья Сергеевна (г. Ржев), Жуйкова Анастасия Алексеевна (Максатихинский район), номинация - «По зову сердца»;

- Иванова Ксения Алексеевна, Лапинский Данила Дмитриевич, Костов Валерия Леонидовна (г. Ржев), номинация - «Позитивный контент»:

Избирательная комиссия Тверской области поздравляет победителей и выражает искреннюю благодарность всем, кто откликнулся и влился в дружную и сплоченную армию добровольцев, координаторам и представителям молодежных и образовательных объединений за оказание помощи и содействие в реализации избирательных прав граждан!

Победителей конкурса среди участников проекта «Выборы доступны всем» ждут памятные призы и дипломы.

С публикациями участников волонтерского проекта можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://vk.com/club155788966

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области