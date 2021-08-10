8 октября состоялось 48 заседание избирательной комиссии Тверской области, в ходе которого рассмотрены текущие организационные вопросы деятельности избирательных комиссий по итогам избирательных кампаний, состоявшихся 19 сентября 2021 года. Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова проинформировала коллег о назначении на 5 декабря 2021 года голосования на ранее отложенных дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области