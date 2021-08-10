С 2022 года организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, будут получать налоговый вычет

С 2022 года граждане могут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень.

Для этого необходимо, чтобы физическая культура и спорт были основным видом деятельности организации, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. Кроме того, организации не должны быть внесены в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

До 16 октября Комитет по физической культуре и спорту Тверской области осуществляет прием документов для внесения организаций в специальный перечень. Обращаться необходимо по адресу г. Тверь, ул. Горького, д. 97, каб. 104. Подробную информацию можно уточнить по телефону 8(4822)33-34-65.

Перечень необходимых документов: оригиналы заявлений; копии трудовых договоров или гражданско-правовых договоров работников; копии утвержденного в установленном порядке штатного расписания ФСО; копии утвержденного в установленном порядке штатного расписания ИП, если такое предусмотрено; копии документов, подтверждающих наличие образования в области физической культуры и спорта; согласия, подписанные руководителями ФСО, ИП (иными уполномоченными представителями), на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Бланки документов размещены на сайте комитета по физической культуре и спорту Тверской области - https://спорт.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=167778.

Пресс-служба Правительства Тверской области