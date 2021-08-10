Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 59 607 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 404 684 человека, за последние сутки – 1 350 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 093 889, в том числе за последние сутки их проведено 4 201.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 68 729 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 685 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 23 520

Конаковский район 5198

Ржев 3859

Вышневолоцкий городской округ 3095

Калининский район 3083

Кимры 2324

Торжок 2182

Кашинский городской округ 1666

Бологовский район 1476

Калязинский район 1444

Осташковский городской округ 1441

Бежецкий район 1406

Старицкий район 1405

Лихославльский район 1316

Нелидовский городской округ 1282

Максатихинский район 1020

Торопецкий район 923

Западнодвинский муниципальный округ 911

Оленинский муниципальный округ 871

Весьегонский муниципальный округ 851

Рамешковский район 790

Кувшиновский район 791

Торжокский район 723

Зубцовский район 672

Андреапольский муниципальный округ 637

Спировский район 598

Ржевский район 569

Селижаровский муниципальный округ 561

Кимрский район 463

Сонковский район 440

ЗАТО Озёрный 433

Кесовогорский район 393

Пеновский муниципальный округ 397

Сандовский муниципальный округ 352

Краснохолмский муниципальный округ 351

Фировский район 330

Бельский район 328

Лесной муниципальный округ 223

Молоковский район 198

Жарковский район 174

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области