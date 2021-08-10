Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 59 607 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 404 684 человека, за последние сутки – 1 350 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 093 889, в том числе за последние сутки их проведено 4 201.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 68 729 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 685 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 23 520
Конаковский район 5198
Ржев 3859
Вышневолоцкий городской округ 3095
Калининский район 3083
Кимры 2324
Торжок 2182
Кашинский городской округ 1666
Бологовский район 1476
Калязинский район 1444
Осташковский городской округ 1441
Бежецкий район 1406
Старицкий район 1405
Лихославльский район 1316
Нелидовский городской округ 1282
Максатихинский район 1020
Торопецкий район 923
Западнодвинский муниципальный округ 911
Оленинский муниципальный округ 871
Весьегонский муниципальный округ 851
Рамешковский район 790
Кувшиновский район 791
Торжокский район 723
Зубцовский район 672
Андреапольский муниципальный округ 637
Спировский район 598
Ржевский район 569
Селижаровский муниципальный округ 561
Кимрский район 463
Сонковский район 440
ЗАТО Озёрный 433
Кесовогорский район 393
Пеновский муниципальный округ 397
Сандовский муниципальный округ 352
Краснохолмский муниципальный округ 351
Фировский район 330
Бельский район 328
Лесной муниципальный округ 223
Молоковский район 198
Жарковский район 174
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области