Предпринимателям Тверской области помогут освоить навыки экспортной торговли

12 октября в 10.00 в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» состоится бесплатный семинар по образовательной программе «Школа экспортера». В ней можно принять участие бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке https://mybusiness69.ru/school-export/ .

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Семинары «Школы экспорта» проводятся один раз в неделю, представители компаний узнают об эффективной коммуникации для экспортёров, правовых аспектах экспорта, научатся маркетингу, освоят различные финансовые инструменты и возможности онлайн-торговли.

«Это необходимо для людей, которые собираются заниматься внешнеэкономической деятельностью. В экспорте очень много подводных камней, неочевидных вещей, а также масса нюансов, которые способны сильно затруднить потенциально выгодный путь развития бизнеса. «Школа экспорта» позволяет вооружиться необходимыми знаниями, чтобы суметь избежать существенных трудностей и быть готовым к различным ситуациям», – рассказал директор ООО «АТОМИС» Кирилл Кичатов, который прошел обучение в «Школе экспорта» в прошлом году.

На сегодняшний день в Тверской области 330 компаний, экспортирующих свою продукцию. Это крупные производители и те, кто создал свой бизнес недавно. Центр поддержки экспорта Тверской области помогает компаниям сделать первые шаги и увеличить количество рынков сбыта.

«В рамках государственной поддержки бизнеса мы предоставляем возможность экспортёрам бесплатно участвовать в Международных выставках, размещаем их продукцию на иностранных маркетплейсах, консультируем по организации торговли на внешних рынках», – отметил руководитель Центра поддержки экспорта Тверской области Павел Волков.

Дополнительную информацию об участии в семинарах или участия в международных выставках можно получить в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу: Тверь, пр-т Победы, д.14.

Пресс-служба Правительства Тверской области