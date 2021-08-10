ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Заведующий терапевтическим отделением поликлиники Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница» Ольга Игоревна Прусак рассказала, что вакцинация – это самый эффективный способ защиты от COVID-19.

- В вакцине нет опасности для человека, но решение о вакцинировании каждый принимает вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния.

Люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания в зоне особого риска. Вакцинация – самый надежный способ защитить их от тяжелого течения болезни и ее последствий. При этом люди пожилого возраста в большинстве своем переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов.

В Конаковской ЦРБ сейчас достаточное количество вакцин от коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «Спутник-Лайт».

У вакцинированных от COVID-19, даже если они попадают в больницу, болезнь протекает существенно легче, чем у тех, кто не привит. Они не попадают в реанимацию!

Елена Абрамова, фармацевт: - Мы, фармацевты, находимся в группе риска, так как почти ежедневно общаемся с больными людьми. Конечно, используем все индивидуальные средства защиты, просим наших клиентов пользоваться масками. Все мы привиты от коронавируса, я прививалась менее полугода назад вакциной «Спутник V». Мои дети заболели, а я нет. Естественно, что ходила к ним, помогала с соблюдением всех мер предосторожности. Все выздоровели, а меня болезнь миновала. Продолжаю работать и помогать детям с внуком.

Ольга Степаненко, заведующий отделом обслуживания взрослых Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки:

- Мы работаем с людьми, поэтому должны соблюдать все противоэпидемические правила и вакцинироваться. У меня привита вся семья: я, муж и дочка. Слава богу, мы не болели. Хотелось бы и впредь не болеть, тем более, наступает сезон простуд. При первых простудных явлениях пьем горячий чай с травами, малиной, медом. Пользуемся бабушкиными рецептами. Желаем всем здоровья!

Максим Малахов, главный редактор газеты «Заря»:

- Все признаки ковида я обнаружил у себя ровно год назад. Диагноз остался неподтвержденным, но последующая сдача крови на антитела показала высокие титры. Несмотря на это, этим летом я «для верности» привился «Спутником» и планирую в дальнейшем ревакцинироваться. Мой ковид протекал в довольно легкой форме, но ощущения были самые неприятные: двухнедельный непроходящий кашель и слабость, отсутствие обоняния, КТ показала поражение 28 процентов легких. Второй раз болеть не хочется.

Наталья СЕРГЕЕВА, директор МБУ РМЦ ДК «Современник»:

- Как человек, переболевший коронавирусом в «первую волну» пандемии, могу сказать: лучше вакцинироваться, чем испытывать судьбу. Ощущения от ковида, протекающего в тяжелой форме, с температурой под сорок – врагу не пожелаешь. Если бы вакцина была изобретена тогда, я бы обязательно вакцинировалась, только бы не испытать всего вот этого. В тяжелой форме сейчас заболевают как раз непривитые, они есть и среди моих знакомых, коллег. Лучше вакцинироваться.