НАЧАТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе, Указом Президента России и распоряжением губернатора Тверской области с 1 октября во всех военных комиссариатах Российской Федерации начался призыв на военную службу.

Как нам сообщил военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий Неговора, согласно распоряжению губернатора в районе сформирована призывная комиссия, которую возглавляет глава района Олег Лобановский. В октябре она работает все дни недели, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 9 часов утра. Медицинская комиссия укомплектована всеми специалистами.

На призывную комиссию вызываются все граждане, которым исполнилось 18 лет и кто потерял право на отсрочку от призыва. Также сотрудники настоятельно рекомендуют прибыть в военный комиссариат, не дожидаясь повестки, если гражданину точно известно, что он обязан пройти призывную комиссию. За неявку предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 328 УК РФ. Осенний призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации продлится до 31 декабря.