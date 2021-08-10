10 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые ветераны и работники сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Испокон веков на тверской земле работают люди особой закалки, которых отличают преданное отношение к своему делу, любовь к родному краю. Благодаря их нелёгкому, самоотверженному труду в каждом доме и в каждой семье Верхневолжья ежедневно на столах появляются свежие и качественные продукты питания. Работники агропромышленного комплекса Тверской области вносят важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, укрепление региональной и отечественной экономики. Продукция наших производителей пользуется спросом и заслуженным признанием далеко за пределами Верхневолжья.

Благодарю всех, кто трудится в полях и на фермах, в небольших хозяйствах и на крупных предприятиях, за важную и очень нужную для нашего региона и страны работу, за сохранение традиций добросовестного труда.

Желаю вам новых успехов на благо Верхневолжья и всей России! Здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Уважаемые труженики села, работники

и ветераны агропромышленного комплекса

Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Во все времена нет для человека обязанности почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб. Работники сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, которые любят свою землю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают в работу силы и душу.

Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

9 октября на центральной площади г. Конаково пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Жителей и гостей города приглашают ее посетить. В ярмарке участвуют сельхозпроизводители Конаковского района и не только.

Приходите! Начало в 10 часов.