В ШКОЛЕ – С ПЕРВОГО ДНЯ

Заслуженный учитель Российской Федерации, преподаватель русского языка и литературы Анна Александровна

КОНДРАШОВА трудится в средней школе № 7 г. Конаково, можно сказать,

с первого дня ее существования. Приказ о ее зачислении был подписан в 1976 году одним из первых. В том году школа

впервые распахнула свои двери, и 2021-2022 учебный год для Конаковской средней школы № 7 - 45-й по счету.

Именно таким является и трудовой стаж Анны Александровны. При этом первоначально совмещала преподавательскую деятельность с работой старшей пионервожатой. В Конаково ее семья приехала, когда она была ребенком, строить новый город энергетиков. Анна закончила городскую среднюю школу №5 и поступила в Калининский госуниверситет. Планировала на юридический факультет, но судьба распорядилась так, что в итоге ее приняли на филологический. И она ничуть не жалеет об этом. Диплом защитила по специальности «Филолог-преподаватель», и преподавать она может не только в средних учебных заведениях...

«Я патриот нашей школы, – говорит Анна Александровна, – люблю ее всей душой, с ней связана вся моя жизнь. Моя дочь закончила эту школу и тоже пошла по учительской стезе, начинала трудиться у нас учителем английского языка...

Добавим: в этой школе вообще немало тех, кто, закончив ее и отучившись в вузе, вернулся сюда уже в новом, педагогическом качестве. «Педагог от Бога» – так оценивает ее директор школы Ольга Юрьевна Булгакова, которая - тоже выпускница этой школы.

Наш корреспондент заглянул на урок к Анне Александровне, когда она проводила занятия с выпускным 9-Б классом. Их она обучает уже пятый год, сама при этом являясь классным руководителем других выпускников - одиннадцатиклассников.

И, кстати, в профессиональный праздник педагогов, который отмечали во вторник, 5 октября, в этой школе прошел День самоуправления. Преподавательские заботы на себя взяли старшеклассники, сделав таким образом подарок своим учителям, «освободив» их хоть на нес

Максим МАЛАХОВ.

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