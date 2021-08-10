МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

С Днем учителя, дорогие педагоги!

День учителя – особенный для каждого человека праздник, потому что все мы учились в школе, у каждого из нас был один, а то и сразу несколько любимых учителей, помогавших постигать знания и жизненную мудрость, причастных к нашим первым победам, тех, кого всю жизнь вспоминаем с теплотой и благодарностью. Вот мы и решили: День учителя – отличный повод, чтобы поговорить о системе образования Конаковского района. Сколько в районе образовательных учреждений, как Конаковский район участвует в реализации национального проекта «Образование», о педагогах и их заслугах мы говорим с начальником управления образования администрации Конаковского района Михаилом Кожеховым.

- Михаил Сергеевич, сколько в районе образовательных учреждений?

- В Конаковском районе работают 30 муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность как самостоятельные юридические лица, 26 муниципальных учреждений дошкольного образования и 12 учреждений дополнительного образования.

Общая численность обучающихся - 12 944 человека.

На 1 сентября 2021 года программы дошкольного образования осваивают 3852 воспитанника, а общеобразовательные программы - 9 092 обучающихся.

- В любом случае лицо школы определяет учитель. Поэтому хотелось бы от вас услышать количественную и, конечно, качественную характеристику «конаковского» педагога.

- В районе 1 244 педагогических работника, в том числе 675 учителей. Все наши педагоги - истинные профессионалы, мудрые, талантливые, работающие по призванию, до глубины души преданные своему делу.

- Как Конаковский район участвует в реализации национального проекта «Образование» и по каким стандартам обучаются дети?

- Между министерством образования Тверской области и администрацией Конаковского района подписано соглашение о реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» национального проекта «Образование» на территории Конаковского района. Продолжается создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. По новым ФГОС общего образования, в 2020 2021 учебном году обучались учащиеся 1 - 10-х классов и в пилотном режиме учащиеся 11-х классов гимназии № 5 города Конаково.

- Старшая школа становится профильной?

- Да. В двух школах открыты десятые классы естественно-научного профиля (это средняя школа № 3 города Конаково и средняя школа деревни Вахонино). В 19 учреждениях открыты классы универсального профиля, из них в 12 школах без включения в план предметов, изучаемых на углубленном уровне, а в 7 учреждениях - с включением углубленных предметов в учебный план (математика - 5 школ, русский язык - 2 школы, информатика, иностранный язык, право, экономика - по 1 учреждению).

В 11 классах работают три профильных класса: класс гуманитарного профиля в средней школе № 2 города Конаково и два класса химико-биологического профиля в средней школе № 3 города Конаково и в средней школе деревни Вахонино. В гимназии № 5 работает 11-й класс универсального профиля.

- В целом для системы образования важны результаты. Системе образования Конаковского района есть чем гордиться?

- Конечно. В 9 классах аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 58 выпускников из 15 общеобразовательных учреждений района. В 11 классах аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» получили 48 выпускников 11-х классов. По сравнению с прошлым годом, средние тестовые баллы по району выше по пяти предметам: по русскому языку, информатике, истории, английскому и немецкому языкам. Анализ результатов ЕГЭ показал, что результаты этого года не ниже результатов прошлых лет и даже немного выше. Есть и личные победы. Ученица средней школы № 2 п. Редкино Анна Яшкова получила 100 баллов сразу по двум предметам: по истории и английскому языку.

- А как обстоят дела с инновационными направлениями деятельности?

- Управлением образования совместно с ИСГТ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» в Конаковском районе создан научно-методический «Центр перспективной педагогической деятельности «Школа-2050». Одной из основных задач центра является организация сети экспериментальных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений. В районе успешно работают площадки: перспективные (опережающие) модели общего образования, ориентированные на развитие интеллектуального потенциала нации, интеграции российской школы в мировую систему образования, активно используются современные педагогические технологии проекта «Школа для каждого», инновационная и научно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС, проектная деятельность в образовательном процессе дошкольного учреждения в условиях реализации ФГОС с применением здоровьесберегающих технологий (на базе МБДОУ детский сад № 11 «Црр» города Конаково). На базе школы деревни Мокшино создана региональная профориентационная площадка, а опыт профориентационной работы этой сельской школы признан уникальным на региональном уровне.

- Как справляются наши педагоги с таким большим объемом работы?

- Несмотря на все сложности педагогического труда, наши учителя успешно справляются со всеми поставленными задачами. Мы по праву гордимся нашими педагогами. Прежде всего, хотелось бы отметить наших ветеранов, проработавших в школе более 50 лет. Это учитель немецкого языка школы № 7 города Конаково Валентина Васильевна Ефимова, учитель начальных классов школы деревни Мокшино Лариса Анатольевна Молокина, заместитель директора по воспитательной работе школы поселка Радченко Светлана Николаевна Лампе, воспитатель группы продленного дня гимназии № 5 города Конаково Валентина Петровна Андреева, библиотекарь гимназии Надежда Анатольевна Васина.

- А молодые кадры есть?

- Конечно. В новом учебном году работать в школу пришли учитель начальных классов школы № 3 города Конаково Любовь Сергеевна Надейкина, учителя начальных классов школы поселка Козлово Валерия Сергеевна Ермакова и Валерия Валерьевна Щербина, учитель начальных классов школы № 2 города Конаково Алена Сергеевна Иванова, учитель начальных классов школы поселка Радченко Мария Сергеевна Образцова, педагог-психолог школы №1 поселка Редкино Алиса Денисовна Васильева, логопед этой школы Анастасия Сергеевна Полянская, педагог-организатор ДЮЦ Конаковского района Алена Дмитриевна Яшкина.

Кроме этого, по программе «Земский учитель» в Конаковский район приехали работать три педагога. Это учитель русского языка и литературы Елена Васильевна Серикова, которая работает в школе № 2 поселка Новозавидовский, в школе № 2 города Конаково работает учитель истории и обществознания Неъматило Дарешович Туев, в городской школе №3 работает учитель начальных классов Мария Алексеевна Соколова.

- С какими личными успехами наши педагоги будут встречать праздник?

- Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» награждены воспитатель школы № 4 города Конаково Татьяна Леонидовна Иванова и заместитель начальника управления образования Светлана Викторовна Клюшанова. Почетными грамотами Министерства просвещения РФ награждены директор школы села Завидово Нина Юрьевна Борисова, учитель школы № 7 города Конаково Карина Абкаровна Газарян, учитель городской школы № 3 Елена Юрьевна Галкина, педагог-организатор ДЮЦ «Новая Корчева» Марина Глебовна Зизевская, педагог ДЮЦ Конаковского района Ольга Валентиновна Игнатова, преподаватель ХШМиЮ Галина Сергеевна Королева, учитель школы поселка 2-е Моховое Наталья Вячеславовна Прокопова, воспитатель детского сада № 1 поселка Изоплит Юлия Владимировна Смирнова, педагог-психолог школы № 1 города Конаково Марина Кузьминична Хуббиходжина, воспитатель детского сада № 7 города Конаково Марина Владимировна Смирнова. Грамотами министерства образования Тверской области за добросовестный труд награждены учитель ОБЖ и физической культуры школы № 3 города Конаково Павел Иванович Иванов, учителя начальных классов гимназии № 5 Елена Анатольевна Молотова и Евгения Петровна Муратова, заместитель директора по воспитательной работе городской школы №9 Ольга Сергеевна Панкова, тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» Татьяна Владимировна Крылова. Почетной грамотой главы Конаковского района награждены учитель школы № 4 Нина Александровна Ивакина, воспитатель детского сада № 1 деревни Старое Мелково Олеся Юрьевна Морозова и учитель математики сельской школы этого поселения Инна Станиславовна Костик, учитель-логопед городского детского сада № 9 Евгения Владимировна Вавилова, учитель немецкого языка школы № 9 Мария Христиановна Монакова, учитель русского языка и литературы Городенской сельской школы Лариса Викторовна Еремина, учитель начальных классов первой Редкинской школы Ольга Витальевна Кузнецова, учитель географии городской школы № 2 Лариса Николаевна Борисова. Благодарности главы района объявлены преподавателю ДЮЦ «Новая Корчева» Алесе Анатольевне Мартыновой, воспитателям детских садов города Конаково № 12, № 11 и № 1 Алесе Анатольевне Шевченко, Анне Николаевне Панфиловой и Анне Сергеевне Никульниковой, учителю начальных классов Озерецкой школы Ирме Мерабовне Джугели, старшему воспитателю детского сада № 2 города Конаково Наталье Евгеньевне Саяпиной, учителю физики и математики Новозавидовской школы № 2 Екатерине Александровне Буровой, учителю начальных классов третьей Редкинской школы Елене Васильевне Крыченковой, учителю изобразительного искусства Дмитровогорской школы Галине Васильевне Никитенко, учителю русского языка и литературы Изоплитовской школы Любови Викторовне Гончаровой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №6 города Конаково Татьяне Евгеньевне Барановской, музыкальному руководителю детского сада № 1 села Городня Алле Васильевне Пономаревой. Благодарности главы района объявлены директорам школ: деревни Мокшино Ольге Викторовне Архиповой, поселка Козлово Надежде Викторовне Гайдуковой, школы № 1 поселка Редкино Наталье Яковлевне Косаревой, ДЮЦ Конаковского района Юлии Николаевне Шуркиной.

- Сегодня у вас есть возможность обратиться к своим коллегам со словами поздравлений и напутствия. Что вы им пожелаете?

– Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда! Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, вы активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего. От всей души желаю вам счастья, здоровья, неиссякаемого оптимизма и благополучия!

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района