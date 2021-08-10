ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

в Тверской области стала Козловская средняя школа Конаковского района.

Замечательным подарком к Дню учителя стала победа педагогов МБОУ СОШ поселка Козлово сразу в трёх номинациях конкурса «Самая путешествующая школа г. Твери и Тверской области», который проводится министерством туризма и министерством образования Тверской области. Школа заняла второе почетное место как самая путешествующая школа Тверской области по наибольшему количеству ребят, принявших участие в поездках, и по наибольшему числу детских туристско-образовательных поездок. А педагог школы Ираида Рябова стала самым путешествующим учителем региона вместе с учителем школы № 48 г. Твери Татьяной Петровой.

Конкурс «Самая путешествующая школа» проводится в регионе с 2019 года, в нем участвуют все общеобразовательные учреждения Тверской области. Главная цель конкурса – развитие детского туризма в регионе. Сегодня министерство туризма Тверской области совместно с туроператорами готовит маршруты, которые помогают ученикам расширить знания об истории и культуре тверского края. По итогам конкурса определены победители и призеры в нескольких номинациях. Самой путешествующей школой города Твери по критериям конкурса стала гимназия № 8, а по Тверской области - школа № 12 из Вышнего Волочка. Козловская школа в этом рейтинге заняла 2 место.

Мы спросили учителей и учеников о впечатлениях от победы, трудно ли стать лучшими, о том, куда они ездили в этом году и что им больше всего понравилось. Вот что рассказала директор Козловской школы Надежда Гайдукова:

- Когда решили принять участие в конкурсе, не думали, трудно ли попасть в лучшие путешествующие школы области. Наш коллектив любит путешествовать, эта традиция сложилась достаточно давно, и теперь это одно из направлений нашей программы воспитания. И дети, и родители в такие путешествия отправляются с энтузиазмом. Если перечислять имена и фамилии тех педагогов, кто прививает любовь к родному краю через экскурсионные поездки, то, без преувеличения, придется перечислить весь коллектив. Больше всего запомнились поездки в Ржев, запомнилась программа «Калинин в огне». Детям понравилась экскурсия в «Мармеладную сказку» и на гончарное производство в Лихославль. Остается добавить, что все эти путешествия нам помогает организовывать туроператор «Впечатление» (Евгения Перова).

О своей последней поездке с классом рассказывает классный руководитель 6-б класса Ольга Андреева:

- Наш класс можно смело назвать классом путешественников. За годы учёбы в школе мы посетили много замечательных мест в Тверской, Московской и даже Ярославской областях. Учебный год только начался, а мы уже собрали свои походные рюкзаки и поехали в парк «Патриот», что находится под Москвой. Он занимает огромную территорию, здесь много различной военной техники времён Великой Отечественной войны и современного периода. Жемчужиной парка, несомненно, является храм. Рядом с ним находится музей-мемориал длиной полтора километра. Это дорога памяти, которая хранит каждый день этой страшной войны, и мы прошли ее всю. В «Партизанской деревне» мы увидели землянки и быт, который окружал партизан. Конечно, за один день не смогли рассмотреть весь парк. Для этого потребуется целая неделя, а может быть, и больше. И сюда нужно обязательно приезжать с детьми, рассказывать и показывать им историю...

Дмитрий Горячев, ученик 9-б, сказал, что самой впечатляющей для него поездкой стала экскурсия в Ржев. «Мы побывали не только на Мемориале солдату, но увидели сам город, посетили музей раскопок, краеведческий музей и Ставку Сталина», – рассказывает Дмитрий.

Поздравляем весь педагогический коллектив школы поселка Козлово, ее учеников и их родителей, желаем ещё больше интересных экскурсий, незабываемых поездок и новых открытий!

Подготовил

Максим МАЛАХОВ.

Автор благодарит

за помощь в подготовке материала Анну Соину.