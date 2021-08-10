ОЦЕНКА РАБОТЫ - ХОРОШАЯ

На прошлой неделе Конаковский район посетила председатель Комитета по делам молодежи Тверской области Александра Прохорова.

В рамках рабочего визита Александра Сергеевна приняла участие в открытии районного Дня туризма, провела прием граждан в администрации Конаковского района.

После А.С.Прохорова посетила Комсомольский сквер. Там ее встречали юнармейцы из отряда «Стребин» Она вручила Благодарственные письма за участие в мероприятии возложения венков на мемориальном комплексе сержанта Васильковского, которое прошло 2 сентября в ходе рабочей поездки губернатора Тверской области Игоря Рудени.

На встрече с руководителями и представителями общественных организаций Конаковского района было затронуто множество интересных тем, вручены благодарности Комитета по делам молодежи Тверской области активистам волонтерского движения.

Александра Прохорова по достоинству оценила работу, проводимую ЦМП «Иволга» и всем молодежным активом Конаковского района.

По информации ЦМП «Иволга».