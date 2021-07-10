В 2021 году в Тверской области открыто два новых виртуальных концертных зала

В Тверской области расширяется сеть виртуальных концертных залов. Работа ведётся в рамках реализации в регионе национального проекта «Культура». Всего в Верхневолжье функционируют 23 виртуальные площадки в 18 муниципалитетах, две из них были созданы в 2021 году – виртуальные концертные залы открыты в Кашинской и Удомельской детских школах искусств.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, создание виртуальных концертных залов в муниципалитетах – уникальная возможность для жителей Верхневолжья смотреть в высоком качестве лучшие концертные программы, которые транслируют ведущие площадки страны.

Виртуальные концертные залы транслируют концерты с участием российских и зарубежных звезд, программы для детской аудитории. Кроме того, благодаря реализации проекта у жителей отдаленных районов тверского региона есть возможность стать гостями областных событий. Так, к примеру, 5 октября транслировалось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, которое проходило в Твери.

Проект «Виртуальный концертный зал» реализуется в Верхневолжье с 2014 года на базе мультимедийного комплекса Тверской филармонии.

В настоящее время виртуальные концертные залы действуют в Вышнем Волочке, Оленино, Торопце, Максатихе, Фирово, Кашине, Старице, Ржеве, Бежецке, Удомле, ЗАТО Озёрный, Конаково, Кувшиново, Пено, Жарковском, Лихославле, деревне Савватьево Калининского района, поселках Солнечный, Борисовский и Терелесовский Вышневолоцкого городского округа, а также в Тверском геронтологическом центре и Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов.

С 2014 года состоялось уже более 500 онлайн-концертов.

Пресс-служба Правительства Тверской области