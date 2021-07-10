В Тверской области расширен перечень категорий граждан для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции

В Тверской области внесены изменения в постановление Главного государственного санитарного врача региона об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан против коронавирусной инфекции, которая была введена в Верхневолжье 18 июня 2021 года. Расширен перечень категорий граждан, которые должны в обязательном порядке пройти иммунизацию.

Решение позволит сдержать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции на территории Тверской области без введения ограничений деятельности предприятий, малого и среднего бизнеса, учреждений социальной сферы.

«С начала осенне-зимнего периода ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осложнилась. На протяжении последних двух недель в области регистрируется рост числа случаев COVID-19. Суточная заболеваемость по состоянию на 6 октября 2021 года по сравнению с 6 сентября 2021 года увеличилась на 35%. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в основном происходит за счёт лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет», - отмечает в постановлении Главный государственный санитарный врач Арнольд Выскубов.

Введена обязательная вакцинация против коронавируса для коллективов предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, для жителей региона, оказывающих финансовые и страховые услуги, осуществляющих курьерскую деятельность, для сотрудников почтовой связи, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, в том числе фитнес-центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, сферы бытовых услуг (прачечных, химчисток).

Постановление распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими, досуговыми, развлекательными, зрелищными и иными мероприятиями, а также предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.

Согласно внесённым изменениям, вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована до 6 ноября 2021 года, до 6 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Постановление не распространяется на жителей региона, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области