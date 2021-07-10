Создание в Тверской области крупной молочной фермы заявлено на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень»

Тверская область на 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» подписала соглашение с ООО «Рассвет» о создании на территории региона молочно-товарной фермы на 2800 голов. Объем привлеченных инвестиций составит не менее 3 млрд рублей.

Губернатор Игорь Руденя, представляя в сентябре Стратегию развития Верхневолжья до 2026 года на Форуме муниципальных образований, назвал одним из приоритетов привлечение инвестиций в АПК.

«В настоящее время в агропромышленном комплексе реализуются 13 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 48 млрд рублей и созданием 2800 новых рабочих мест. К ним до 2026 года добавится еще 8 инвестпроектов с объемом вложений свыше 12 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест. Таким образом, к 2026 году планируем ввести не менее 3500 новых рабочих мест в АПК», – сообщил тогда Игорь Руденя.

По итогам первого дня участия в выставке «Золотая осень» Тверская область, помимо крупного соглашения в молочном животноводстве, достигла ряда договоренностей. Подписано соглашение с тверским филиалом Россельхозбанка по вопросам укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере АПК. С ООО «Развитие Девелопмент» заключен договор о реализации инвестпроекта по строительству минизавода – здесь будут производить органические удобрения, объем заявленных вложений составит более 200 млн рублей.

Специалисты областного Минсельхоза также провели встречи и переговоры с отраслевыми Министерствами других регионов. С Министерством республики Калмыкия обсуждались вопросы развития мясного и молочного животноводства, с Министерством Смоленской области – развитие льняной отрасли.

На главном аграрном форуме России развернут стенд Верхневолжья, где представлена продукция более 25 самых узнаваемых предприятий Тверской области. Проходят презентации ведущих производств – молочного, мясного, льняного направлений, пушного звероводства, кондитерских изделий, варенья и воды.

Традиционно на «Золотой осени» в разделе «Животноводство и племенное дело» пушных зверей представляют зверохозяйства Тверской области – ООО «Меха», ООО «Звероплемзавод Савватьево» Калининского района, ООО «Зверохозяйство Знаменское» Торопецкого района.

«Золотая осень» на протяжении более 20 лет является главным аграрным форумом страны. Здесь представляют свои достижения в АПК передовые предприятия России, обсуждаются перспективы развития агропрома страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области