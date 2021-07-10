В общественном транспорте Твери вновь раздают бесплатные маски

7 октября перевозчик «Верхневолжское АТП» и компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» раздают порядка 1200 бесплатных масок пассажирам общественного транспорта. Акция началась с утра и проходит на маршруте №21 «Южный-Мигалово».

Акции по раздаче бесплатных средств индивидуальной защиты проходят в общественном транспорте Твери регулярно. Получить маски можно, обратившись к контролерам «Транспорта Верхневолжья».

Обязательный масочный режим на территории Тверской области действует с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях.

«Верхневолжское АТП» продолжает соблюдать усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию. Перевозчик выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно все автобусы проходят дезинфекцию.

Медики обращают внимание жителей Тверской области - при первых признаках вирусного заболевания необходимо обращаться за помощью в поликлинику по месту жительства либо в один из 12 центров амбулаторной помощи, которые работают в Верхневолжье.

Специалисты напоминают – наиболее эффективным способом уберечься от коронавируса и его тяжелых последствий является вакцинация. На данный момент в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте:

https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, в Твери вакцинироваться можно и без предварительной записи в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Пресс-служба Правительства Тверской области