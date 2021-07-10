Реконструкция Инжинирингового центра КСК завершается в Тверской области

В столице Верхневолжья завершается реконструкция Инжинирингового центра группы компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) – одного из ключевых объектов Промтехнопарка КСК. Проект создания Промтехнопарка КСК в Твери реализуется при поддержке Правительства Тверской области и Минэкономразвития России.

Губернатор Игорь Руденя считает, что реализация таких инвестиционных проектов, как создание Промтехнопарка КСК, где внедряются инновационные технологии и подходы к производственным процессам, позволяет увеличить объемы импортозамещения в регионе.

«Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы. Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», – подчеркивает Игорь Руденя.

Летом 2021 года Губернатор Игорь Руденя представил потенциал площадок Промышленного технопарка КСК премьер-министру России Михаилу Мишустину и Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу.

Реконструкция Инжинирингового центра на территории Промтехнопарка КСК началась в 2021 году. За короткий срок были выполнены ремонтно-реконструкционные работы здания, полностью обновлена технологическая инфраструктура. Основные строительные процессы в настоящее время завершены, до конца текущего года площадка будет передана в эксплуатацию. В здании центра общей площадью 4800 кв. м разместятся инжиниринговые подразделения предприятий транспортного машиностроения, а также другие региональные субъекты среднего и малого предпринимательства.

В настоящее время Инжиниринговый центр Промтехнопарка КСК является единственным в Тверской области и ближайших регионах центром аккумуляции инжиниринговых компетенций с фокусом на выпуск продукции для транспортного машиностроения. Он позволит обеспечить эффективное взаимодействие конструкторских и технологических служб предприятий-резидентов Промтехнопарка КСК с производствами, создаст условия для оперативного обмена информацией и будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции транспортного машиностроения.

Промтехнопарк КСК – масштабный центр компетенций по выпуску компонентов и комплектующих для транспорта, первый частный промышленный технопарк Тверской области.

С 2020 года Промтехнопарк КСК является участником национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Полученные при содействии Правительства Тверской области и Минэкономразвития России средства направляются на возмещение расходов по реконструкции объектов капитального строительства и оснащение оборудованием. Поддержка оказывается проектам, которые предполагают создание высокопроизводительных рабочих мест и развитие производственных компетенций.

Проект Промтехнопарк КСК стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. Предприятия Промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.

В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений – более 5 млрд рублей, заявлено размещение 22 резидентов и создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований.

Пресс-служба Правительства Тверской области