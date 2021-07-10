Выставка русско-швейцарского художника-нонконформиста Игоря Новикова откроется в Тверской области

8 октября в Тверском императорском дворце откроется персональная выставка российско-швейцарского художника-нонконформиста, члена-корреспондента и академика Российской академии художеств Игоря Алексеевича Новикова. В Верхневолжье выставка этого известного автора открывается впервые и приурочена к 60-летию живописца.

В экспозиции будут представлены работы художника, относящиеся к разным периодам творчества. Проект дополняется авторскими инсталляциями и скульптурными объектами в экспозиционном зале и в дворцовом саду. Некоторые произведения выполнены специально для Тверской областной картинной галереи, что делает выставку еще более интересной и уникальной.

Игорь Новиков один из художников «неофициального» искусства 1980-х годов, которые организовали арт-сквот под мастерские на месте бывших жилых помещений в Фурманном переулке в центре Москвы. Впоследствии здесь образовалось одноименное московское объединение художников, музыкантов, режиссеров андеграундного течения «Фурманный переулок».

В 1990-х годах на талант Игоря Новикова обратили внимание представители европейских художественных сообществ – он стал стипендиатом ЮНЕСКО, работал в творческих мастерских швейцарского архитектора Ле Корбузье в городе Ла Шо-де-Фон.

Сегодня работы художника выставляются и приобретаются известными музеями, галереями и коллекционерами стран Европы и России, продаются через такие известные аукционные дома, как Sotheby's и Phillips. Игорь Новиков входит в списки самых дорогих современных художников на российском арт-рынке.

Игорь Новиков живет и работает в Швейцарии, но постоянным источником вдохновения для него является Россия. Главным героем его картин зачастую становится русский человек. В своих картинах художник изображает его в виде красной пиктограммы, которая является узнаваемым авторским брендом.

Выставка будет работать до 5 декабря 2021 года по адресу: Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Получить дополнительную информацию или записаться на экскурсию можно по телефонам – (4822) 34-31-56 и 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области