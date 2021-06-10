Жители Верхневолжья могут пройти обучение по программам дополнительного образования в IT-сфере

Жители Тверской области могут принять участие в проекте «Цифровые профессии», который реализует Министерство цифрового развития РФ в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Прием заявок на получение дополнительного профессионального образования в IT-сфере уже стартовал.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект «Цифровые профессии» позволяет получить образование в сфере информационных технологий при финансовой поддержке государства – учебные программы будут доступны со скидкой в размере 50% от стоимости обучения.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет, имеющие диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.

На выбор предлагается 24 направления подготовки, среди которых: искусственный интеллект, кибербезопасность и защита данных, программирование, квантовые технологии, электроника и радиотехника, разработка компьютерных игр и многое другое. В рамках календарного года пройти обучение с господдержкой можно только по одной программе. Занятия будут проходить в дистанционном формате.

Обучение по каждой программе длится от 250 академических часов, из которых не менее 144 часа посвящены программированию. За это время студенты смогут освоить необходимые материалы новой IT-профессии. По завершению учебы будут предоставлены дипломы о профессиональной переподготовке.

Прием заявок на обучение открыт на сайте проекта по ссылке: https://xn--b1agajda1bcigeoa6ahw4g.xn--p1ai/. Количество участников программы ограничено.

Пресс-служба Правительства Тверской области