Уборка озимых зерновых культур завершена в Тверской области

В Тверской области активно идет уборка сельскохозяйственных культур и заготовка кормов для животноводства. В настоящее время урожай собран с 78,1 тыс. га, или 83% от общей засеянной площади. Общая посевная площадь, заявленная к уборке в 2021 году, составляет 93,6 тыс. га.

В регионе полностью завершена уборка озимых зерновых культур – всего убрано 10, 8 тыс. га – 100% от прогнозного показателя.

Зерновые культуры убрали на площади 59,8 тыс. га, их валовой сбор составляет 98,5 тыс. тонн. Картофель собран на площади 11,2 тыс. га, валовой сбор - 166,1 тыс. тонн. С превышением прошлогодних показателей идет уборка овощей. Сейчас овощные культуры собраны на 2,1 тыс. га (на аналогичную дату 2020 года – с 1,9 тыс. га). Валовой сбор овощей составил 34,7 тыс. тонн.

Травы в Тверской области скошены на площади 94,8 тыс. га, заготовлено 165,6 тыс. тонн сена; 241,7 тыс. тонн сенажа; 126,3 тыс. тонн силосной масс; 17,1 центнера кормовых единиц на условную голову скота – 96% от прогнозного показателя.

Напомним, Тверская область в настоящее время представляет продукцию 25 предприятий на выставке «Золотая осень» в Москве – ежегодном аграрном форуме, который традиционно проходит в период завершения уборочной кампании.

Наращивание потенциала агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений развития экономики Верхневолжья.

«В ближайшие 5 лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, развитие льняного комплекса, – отметил Губернатор Игорь Руденя на сентябрьском Форуме муниципальных образований в сентябре этого года. – Наряду с развитием агрохолдингов реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий Тверской области».

Агрокомпании Верхневолжья в рамках выставки проведут переговоры с потенциальными инвесторами, примут участие в заседаниях круглых столов, дискуссионных площадках. Кроме того, состоятся презентации передовых предприятий молочного, мясного, льняного направлений, пушного звероводства, а также кондитерских изделий, варенья и воды.

Пресс-служба Правительства Тверской области