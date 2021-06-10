В Тверской области введена новая мера поддержки для социальных предпринимателей

Социальные предприниматели Тверской области могут получить заём по льготной ставке – под 1% годовых. Это новая мера поддержки бизнеса, которая стала доступна с осени 2021 года. Её предоставляет региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Заём предоставляется социальным предпринимателям на срок до 24 месяцев. Максимальная сумма - до 5 млн рублей. Предусмотрена возможность получить заём без имущественного обеспечения.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Новой мерой поддержки уже воспользовалась Ольга Цыба, многодетная мама, владелица четырёх частных детских садов «Мамина радость» в Твери.

«Я слежу за всеми возможностями, которые предоставляет центр «Мой бизнес». Тем более, что сама с прошлого года - наставник центра и помогаю начинающим предпринимателям открыть или развивать бизнес, - рассказала Ольга Цыба. - Я уже получала различные меры поддержки, прямо сейчас ждём товарный знак. И когда узнала о займе для социальных предприятий, тоже решила воспользоваться. Он поможет мне установить новые беседки в детских садах».

Статус социальных могут получить компании, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, а также реализующие товары, произведенные такими работниками. Кроме того, это предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью.

Для того, чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей, необходимо предоставить документы в Министерство экономического развития Тверской области.

Подробности о преимуществах статуса «социальный предприниматель» и условиях его получения можно узнать в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14 или по телефону 8-800-200-11-69. Там же можно оставить заявку на предоставление займа.

Пресс-служба Правительства Тверской области