Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 59 526 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 12 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1233 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 085 977, в том числе за последние сутки их проведено 4867.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 68 189 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 674 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 23 355

Конаковский район 5134

Ржев 3837

Вышневолоцкий городской округ 3065

Калининский район 3052

Кимры 2306

Торжок 2176

Кашинский городской округ 1662

Бологовский район 1465

Калязинский район 1439

Осташковский городской округ 1433

Бежецкий район 1390

Старицкий район 1383

Лихославльский район 1303

Нелидовский городской округ 1270

Максатихинский район 1016

Торопецкий район 921

Западнодвинский муниципальный округ 902

Оленинский муниципальный округ 869

Весьегонский муниципальный округ 851

Рамешковский район 781

Кувшиновский район 762

Торжокский район 711

Зубцовский район 670

Андреапольский муниципальный округ 635

Спировский район 591

Ржевский район 566

Селижаровский муниципальный округ 551

Кимрский район 458

Сонковский район 437

ЗАТО Озёрный 433

Кесовогорский район 393

Пеновский муниципальный округ 392

Сандовский муниципальный округ 352

Краснохолмский муниципальный округ 350

Фировский район 327

Бельский район 326

Лесной муниципальный округ 222

Молоковский район 197

Жарковский район 173

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области