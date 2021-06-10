Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 59 526 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 12 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1233 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 085 977, в том числе за последние сутки их проведено 4867.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 68 189 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 674 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 23 355
Конаковский район 5134
Ржев 3837
Вышневолоцкий городской округ 3065
Калининский район 3052
Кимры 2306
Торжок 2176
Кашинский городской округ 1662
Бологовский район 1465
Калязинский район 1439
Осташковский городской округ 1433
Бежецкий район 1390
Старицкий район 1383
Лихославльский район 1303
Нелидовский городской округ 1270
Максатихинский район 1016
Торопецкий район 921
Западнодвинский муниципальный округ 902
Оленинский муниципальный округ 869
Весьегонский муниципальный округ 851
Рамешковский район 781
Кувшиновский район 762
Торжокский район 711
Зубцовский район 670
Андреапольский муниципальный округ 635
Спировский район 591
Ржевский район 566
Селижаровский муниципальный округ 551
Кимрский район 458
Сонковский район 437
ЗАТО Озёрный 433
Кесовогорский район 393
Пеновский муниципальный округ 392
Сандовский муниципальный округ 352
Краснохолмский муниципальный округ 350
Фировский район 327
Бельский район 326
Лесной муниципальный округ 222
Молоковский район 197
Жарковский район 173
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области