Тверскую область на выставке «Золотая осень» в Москве представляют более 25 предприятий агропромышленного комплекса

Тверская область принимает участие в 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит с 5 по 8 октября на территории парка «Патриот» в Москве. На главном аграрном форуме России развернут стенд Верхневолжья, где представлена продукция более 25 самых узнаваемых предприятий Тверской области.

Наращивание потенциала агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений развития экономики Верхневолжья.

«В ближайшие 5 лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, особенно развитие льняного комплекса. Наряду с развитием агрохолдингов реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий Тверской области», – отметил Губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований в сентябре этого года.

Агрокомпании Верхневолжья в рамках выставки проведут переговоры с потенциальными инвесторами, примут участие в заседаниях круглых столов, дискуссионных площадках. Кроме того, состоятся презентации передовых предприятий молочного, мясного, льняного направлений, пушного звероводства, а также кондитерских изделий, варенья и воды.

Традиционно на «Золотой осени» в разделе «Животноводство и племенное дело» пушных зверей представляют зверохозяйства Тверской области – ООО «Меха», ООО «Звероплемзавод Савватьево» Калининского района, ООО «Зверохозяйство Знаменское» Торопецкого района.

«Золотая осень» на протяжении более 20 лет является главным аграрным форумом страны, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.

В 2020 году Выставка прошла в онлайн-режиме. Для этих целей Минсельхозом РФ была разработана платформа «Достижения агропромышленного комплекса». Тверская область была представлена наряду с другими регионами виртуальным стендом.

Пресс-служба Правительства Тверской области