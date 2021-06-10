Любовь Репина из Тверской области признана лучшим экскурсоводом России 2021 года

В Москве в рамках официального открытия XXIV Международного выставочного проекта PIR Expo-2021 Федеральное агентство по туризму подвело итоги самого масштабного в стране конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». В номинации «Лучший экскурсовод/гид в 2021 году» первое место заняла Любовь Репина из Тверской области.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс проводился в два этапа, первым из которых был региональный, где специалисты соревновались в теоретических и практических знаниях. В этом году на данном этапе приняли участие более 600 специалистов. Второй этап – федеральный – выявляет победителей, лучших в своем деле.

Любовь Репина работает в качестве гида и сопровождающего экскурсионных групп с июня 2001 года. На конкурсе девушка представила видеоролик-презентацию о туризме Верхневолжья, который стал лучшим в своей номинации. В нем рассказывается о главных трендах в работе гида, в том числе о возросшем интересе к онлайн-экскурсиям, популярности нестандартных прогулок по оленьей ферме, необычных автомобильных турах с гидом за рулем, а также о джип-турах.

Жюри также высоко оценило активность гида в социальных сетях – на своей страничке в Instagram Любовь Репина ведет диалог с туристами, а посты рассказывают о самых интересных маршрутах и городах Тверской области. Одними из самых интересных направлений для путешествий по Тверской области Любовь Репина считает Тверь, Старицу, Вышний Волочек, Ржев, Осташков, Кашин, Калязин и Торжок.

Диплом и памятную статуэтку за победу в конкурсе Любови Репиной вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Кроме памятных призов победители всероссийского этапа получат денежное поощрение.

Вопрос повышения квалификации кадров в сфере туризма является одним из приоритетных в развитии отрасли гостеприимства. В Тверской области с 2018 года проводится аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков, которую успешно прошли 178 специалистов. Министерством туризма Тверской области проводятся обучающие мероприятия по повышению квалификации экскурсоводов и реализуются промо-кампании по продвижению гидов и авторских туров в Яндекс.Директ. Забронировать экскурсию у гида можно прямо с портала welcometver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области