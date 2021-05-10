Жителей Тверской области приглашают принять участие в народном голосовании конкурса «Лучшее семейное подворье-2021»

С 5 октября по 2 ноября все желающие могут присоединиться к народному голосованию за участников областного конкурса «Лучшее семейное подворье-2021». На региональный этап в этом году вышли 18 семей - победителей в своих муниципалитетах.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, конкурс способствует популяризации многодетных семей в регионе, является важным направлением поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей.

Ознакомиться с семьями, которые представили на конкурс свои достижения в ведении личных подсобных хозяйств, можно в официальной группе Министерства демографической и семейной политики Тверской области «Вконтакте» «Тверская семья» по ссылке: https://vk.com/albums-196734317

Проголосовать за понравившиеся семьи можно по двум ссылкам: https://vk.com/tverreg_family?w=wall-196734317_35320 и https://vk.com/tverreg_family?w=wall-196734317_35318

Результаты народного голосования будут учитываться при подведении общих итогов конкурса. Семья, набравшая наибольшее количество лайков, получит 4 дополнительных балла. Занявшая второе место – 3 балла, третье место – 2 балла. Остальным участникам дополнительно начислят по 1 баллу.

Далее, до 15 ноября, оценивать семейные подворья будут члены оргкомитета. При выборе победителя будут учитывать наличие сельскохозяйственных животных, сада, огорода, оформление жилого дома, построек, техники и другие параметры.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится в рамках реализации национального проекта «Демография». Он призван повышать общественный престиж семьи, многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства и успешной жизни в сельской местности.

За победу в конкурсе в качестве приза предусмотрен пассажирский микроавтобус. За второе место семья получит легковой автомобиль. Для участников, которые станут третьими, подготовлен комплект бытовой техники и инструментов.

В 2020 году победителем конкурса «Лучшее семейное подворье» стала семья Ренца из Бологовского района. Второе место заняла семья Куликовых из Осташкова. Третье место – семья Павловых из Удомельского городского округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области