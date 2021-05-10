Тверская область примет участие в федеральной проверке систем оповещения населения

6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. В Тверской области проверка технической системы оповещения начнется в 10.40 по местному времени.

В рамках проверки в течение минуты по каналам сети цифрового телевидения и радиовещания будет передано информационное сообщение «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Кроме того, на территории региона будут запущены электросирены и громкоговорители.

Проверка позволит отработать своевременное доведение до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Жителям Тверской области необходимо сохранять спокойствие, никаких действий не предпринимать – передача звуковых сигналов и информационного сообщения являются плановыми.

Пресс-служба Правительства Тверской области