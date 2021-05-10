Жители Тверской области могут поддержать бренды «Вода Верхневолжья», «Лимонад Верхневолжья» и «Морс Верхневолжья» на конкурсе «Вкусы России»

ООО «Пеновские источники» – еще один производитель Верхневолжья, участвующий в 2021 году в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Компания представляет продукцию под брендами «Вода Верхневолжья», «Лимонад Верхневолжья» и «Морс Верхневолжья».

Народное голосование за лучшие бренды страны пройдет с 20 октября по 7 ноября 2021 года. Жители Верхневолжья могут отдать свой голос за любимый региональный бренд на сайте https://russiantastes.ru/

Конкурс «Вкусы России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие производителей в подобных мероприятиях помогает продвижению тверских товаров на российские рынки сбыта.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более 500 уникальных региональных брендов, в том числе представленных Верхневолжьем. В этом году от Тверской области заявлено 23 бренда.

ООО «Пеновские Источники» производит безалкогольные напитки, минеральные и другие питьевые воды. Исторически на месте предприятия был расположен хлебокомбинат. Территория для него была выбрана в месте расположения подземных источников наиболее чистой, полезной и безопасной природной воды.

Изначально вода использовалась для производства хлебобулочных изделий, а с 1970 года здесь ввели в эксплуатацию первый лимонадный цех. Газированные напитки производились по тщательно разработанным ГОСТам, на которые компания ориентируется и сейчас.

В ноябре 2019 года капитально отремонтированы здания предприятия, полностью модернизировано оборудование, расширен ассортимент. К традиционной линейке лимонадов и минеральной природной питьевой воды добавлены натуральные морсы и другие напитки.

Пресс-служба Правительства Тверской области