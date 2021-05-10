«Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты социальных карт на октябрь

По просьбам пассажиров Твери и Калининского района, Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций «Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты льготного проездного абонемента на октябрь до 10 октября, проездной на ноябрь можно будет приобрести с 11 октября.

«Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших пассажиров и стараемся реализовать их просьбы. Поэтому совместно с партнёрами приняли решение о продлении срока оплаты социальных карт на октябрь до 10 числа текущего месяца», – рассказала Екатерина Рем, и.о. генерального директора компании-оператора «Транспорт Верхневолжья».

Во всех муниципалитетах действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля. Пассажиры льготной категории могут безлимитно пользоваться общественным транспортом, оформив абонемент, в том числе при помощи социальной карты жителя Тверской области, которую можно получить бесплатно в любом офисе ПАО «Сбербанк России» в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Далее карту необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ.

Оплатить абонемент можно через банкомат, платежный терминал, личный онлайн-кабинет, мобильный банк. Для этого нужно выбрать в разделе «Платежи» «Транспорт Верхневолжья», указать номер социальной карты жителя Тверской области, которую пассажир использует для оплаты проезда в общественном транспорте, и приобрести абонемент на соответствующий месяц.

В будущем возможностью пользоваться льготным абонементом в общественном транспорте получат жители и других муниципалитетов Верхневолжья. Новая модель пассажирских перевозок, которая действует в Твери и Калининском районе, Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях, будет внедрена в других районах.

«В ближайшие 2 года в Тверской области будет сформирована разветвлённая система городского общественного транспорта. Планируется, что в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорт Верхневолжья», - сообщил Губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований в сентябре этого года.

С расписанием и маршрутами автобусов «Транспорта Верхневолжья» можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области.

В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, жители могут обратиться на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по телефону 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области