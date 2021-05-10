В Тверской области по нацпроекту «Культура» отремонтированы детские школы искусств

В Тверской области в 2021 году в двух муниципальных детских школах искусств проведены капитальные ремонты. Работы выполнены в рамках реализации в Верхневолжье федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Модернизированы ДШИ № 2 им. Народного артиста РСФСР А.Г. Розума в Ржеве и Старицкая детская школа искусств.

Напомним, ход выполненных работ в Старицкой детской школе искусств 28 августа инспектировал Губернатор Игорь Руденя вместе с заместителем Председателя Правительства России Татьяной Голиковой.

Создание в городах и районах Тверской области условий для развития творческих способностей детей и молодежи Игорь Руденя неоднократно обозначал одним из приоритетных направлений работы регионального Министерства культуры. По мнению Губернатора, внимание необходимо уделять поддержке музыкальных и художественных школ, где учатся юные таланты.

В Ржеве в детской школе искусств №2 капитально отремонтировали 22 учебных класса на втором этаже здания. В Старицкой ДШИ проведён капремонт полов, стен, потолков, систем отопления, водопровода, водоотведения, пожарной сигнализации, установлены новые двери, выполнены электромонтажные работы. В общей сложности благодаря ремонтам улучшены условия обучения для 800 ребят.

На выполнение ремонтов в целом было направлено свыше 15,9 млн рублей, из которых 13,4 млн рублей – средства федерального бюджета, 2,5 млн рублей – областного.

Ранее в Старицкой школе искусств при поддержке Правительства Тверской области были капитально отремонтированы кровля и фасад здания, заменены оконные блоки, установлено ограждение территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области