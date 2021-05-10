Тверской области из федерального бюджета выделено 60,2 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом

Более 5,1 млрд рублей направят регионам Российской Федерации на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Более 60,2 млн рублей выделено Тверской области.

Средства предусмотрены для лечения пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

В Тверской области бесплатные лекарства для лечения COVID-19 жители региона получают при обращении в поликлиники по месту жительства, вызове врача на дом и в Центрах амбулаторной помощи (ЦАП), специализирующихся на диагностике и лечении коронавируса.

ЦАПы в Верхневолжье открыты по поручению Губернатора Игоря Рудени. Сюда следует обращаться при первых признаках вирусного заболевания. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру «122», через региональную информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Специалисты напоминают – наиболее эффективным способом уберечься от коронавируса и его тяжелых последствий является вакцинация. На данный момент в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 400 836 человек, из них 140 708 – жители региона старше 60 лет.

В настоящее время в Тверской области, как и в ряде других регионов, фиксируется рост заболеваемости COVID-19, особенно среди пожилых людей. Увеличилось и количество тяжелых течений болезни среди граждан старше 60 лет. При этом у тех, кто вакцинировался ранее, течение болезни проходит практически незаметно.

Тверская область в полном объеме обеспечена вакциной против коронавируса, остаток на утро 5 октября составляет 149 961 дозу. Ее запас постоянно пополняется.

В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, в Твери вакцинироваться можно и без предварительной записи в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Жителям региона важно помнить о соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции в период вацинации. Медики подчеркивают - когда идет формирование иммунного ответа на вакцину, необходимо соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области