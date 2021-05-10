Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 октября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 250 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 59 514 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 54 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 400 836 человек, за последние сутки – 1010 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 081 110, в том числе за последние сутки их проведено 3151.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 67 935 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 667 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 23 252
Конаковский район 5113
Ржев 3809
Вышневолоцкий городской округ 3063
Калининский район 3037
Кимры 2306
Торжок 2158
Кашинский городской округ 1661
Бологовский район 1464
Осташковский городской округ 1429
Калязинский район 1424
Бежецкий район 1387
Старицкий район 1381
Лихославльский район 1301
Нелидовский городской округ 1270
Максатихинский район 1014
Торопецкий район 921
Западнодвинский муниципальный округ 902
Весьегонский муниципальный округ 851
Оленинский муниципальный округ 868
Рамешковский район 775
Кувшиновский район 751
Торжокский район 705
Зубцовский район 670
Андреапольский муниципальный округ 635
Спировский район 590
Ржевский район 561
Селижаровский муниципальный округ 546
Кимрский район 458
Сонковский район 437
ЗАТО Озёрный 433
Кесовогорский район 393
Пеновский муниципальный округ 392
Сандовский муниципальный округ 352
Краснохолмский муниципальный округ 348
Бельский район 326
Фировский район 327
Лесной муниципальный округ 222
Молоковский район 197
Жарковский район 173
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области