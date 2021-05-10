Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 250 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 59 514 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 54 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 400 836 человек, за последние сутки – 1010 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 081 110, в том числе за последние сутки их проведено 3151.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 67 935 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 667 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 23 252

Конаковский район 5113

Ржев 3809

Вышневолоцкий городской округ 3063

Калининский район 3037

Кимры 2306

Торжок 2158

Кашинский городской округ 1661

Бологовский район 1464

Осташковский городской округ 1429

Калязинский район 1424

Бежецкий район 1387

Старицкий район 1381

Лихославльский район 1301

Нелидовский городской округ 1270

Максатихинский район 1014

Торопецкий район 921

Западнодвинский муниципальный округ 902

Весьегонский муниципальный округ 851

Оленинский муниципальный округ 868

Рамешковский район 775

Кувшиновский район 751

Торжокский район 705

Зубцовский район 670

Андреапольский муниципальный округ 635

Спировский район 590

Ржевский район 561

Селижаровский муниципальный округ 546

Кимрский район 458

Сонковский район 437

ЗАТО Озёрный 433

Кесовогорский район 393

Пеновский муниципальный округ 392

Сандовский муниципальный округ 352

Краснохолмский муниципальный округ 348

Бельский район 326

Фировский район 327

Лесной муниципальный округ 222

Молоковский район 197

Жарковский район 173

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области