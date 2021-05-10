Губернатор Игорь Руденя поздравил учителей Тверской области с профессиональным праздником

5 октября отмечается День учителя. В Тверской области в системе общего и дополнительного образования трудятся свыше 11 000 педагогических работников. Учителей Верхневолжья, ветеранов образовательной сферы с профессиональным праздником поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона выразил слова признательности учителям за их ежедневный труд, тепло и доброту, отзывчивость и самоотдачу.

«В нашей стране День учителя объединяет граждан разных поколений чувством особого, глубочайшего уважения к педагогам и наставникам. Гордостью отечественной системы образования всегда были настоящие профессионалы, которые вкладывают в своё дело душу, видят в учениках лучшее, дают им знания и надежные нравственные ориентиры, помогают каждому найти свой путь в жизни», - подчеркнул Игорь Руденя.

Как отметил Губернатор, с создания знаменитой учительской школы Павла Максимовича Верхневолжье является одним из ведущих центров страны по подготовке высококлассных специалистов, разработке передовых методов обучения и воспитания подрастающего поколения.

По словам Игоря Рудени, сегодня учителя и преподаватели Тверской области сохраняют и приумножают замечательные традиции отечественной системы образования, являются для воспитанников ярким примером трудолюбия и профессионализма, внимательного отношения к людям, искренней любви к своему делу, родному краю и стране.

Пресс-служба Правительства Тверской области