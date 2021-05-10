353 центра образования «Точка роста» будет создано в сельских школах Тверской области до 2025 года

В сельских школах Верхневолжья по нацпроекту «Образование» до 2025 года будет создано 353 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 30 из них были открыты в прошлом учебном году.

Комплексное развитие сельских территорий, в том числе создание условий для получения детьми качественного образования – одна из ключевых задач, решение которой направлено на улучшение демографической ситуации в регионе.

«В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – считает Игорь Руденя.

Более 15 тысяч сельских школьников уже начали изучать ОБЖ, технологию и информатику на новом оборудовании в «Точках роста», заниматься в кружках и на дополнительных занятиях, которые могут помочь ребятам в выборе будущей профессии.

Оборудование естественно-научного направления предназначено для углубленного изучения химии, физики и биологии. Это уникальные цифровые лаборатории, наборы ОГЭ по химии, ноутбуки, а также оснащение для дополнительного образования детей: наборы по механике, мехатронике и робототехнике.

На занятиях в центрах используются новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, благодаря которым повышается уровень освоения школьниками основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

Так, в текущем году центр «Точка роста» начал работу в Холмецкой основной школе Оленинского муниципального округа. Он стал одним из пяти подобных центров, которые будет созданы в муниципалитете в 2021-м.

«Расширенное преподавание биологии, химии и физики, несомненно, позволит нашим ученикам конкурировать при поступлении в образовательные учреждения с детьми из городских школ. Кроме того, нам привезли дополнительные комплекты оборудования. Это – физиология, экология и нейротехнология. Преподаватели прошли курсы. Ребята очень рады», – рассказала директор Холмецкой школы Анастасия Лебедева.

Для создания центра в средней общеобразовательной школе Молоково был проведен ремонт, который позволил организовать школьное пространство по принципу коворкинга, в учреждении появились шахматная гостиная и медиазона. В оборудованных кабинетах школьники будут осваивать языки программирования, создавать мобильные приложения, разрабатывать собственные виртуальные проекты.

«Центр «Точка роста» открывает множество возможностей для формирования современных компетенций и навыков у учащихся. Мы получили комплект ноутбуков, 3D-принтер, квадрокоптеры, фотоаппараты. Для профильных уроков много полезной техники. Например, для занятий по ОБЖ мы получили тренажёры-манекены для отработки сердечно-лёгочной реанимации, табельные средства для оказания первой медицинской помощи и другое», – поделилась руководитель Молоковского центра «Точка роста» Ольга Кудрявцева.

В среднюю школу № 1 города Торопца в рамках реализации проекта были дополнительно закуплены два манекена-тренажера для уроков ОБЖ. На них ученики отрабатывают действия по оказанию помощи в экстренных ситуациях. Также в центре предусмотрена территория для отдыха и общения, где установлены шахматные столики.

«Открытие «Точки роста» вызвало шахматный бум в школе, начал работать шахматный кружок. В нашей школе учится чемпион области по шахматам – десятиклассник Артем Макушев. Он охотно занимается с младшими товарищами», – рассказала директор школы Надежда Калинина.

С 2021 года в течение трех лет в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, ежегодно будут открываться 90 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Еще 53 центра откроется в 2024 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области