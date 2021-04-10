В Тверской области назвали победителей Кубка интеллектуалов «Я мыслю, следовательно, существую»

В Твери завершился региональный открытый Кубок интеллектуалов (Кубок «КИСИ») «Я мыслю, следовательно, существую». В нем приняли участие жители старшего возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья. Состязания провело Тверское областное подразделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (ТООО ВОС).

«Для нас очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья, представители старшего поколения были вовлечены в активную жизнь», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Кубок «КИСИ» проводится в рамках проекта «Дорогами Победы» при поддержке из областного бюджета.

В 2021 году в играх Кубка приняли участие 15 команд (по 6 человек в каждой) от общественных организаций инвалидов и пенсионеров Тверской области. Впервые приехали в регион команды из Костромы и Московской области. Всего в интеллектуальных состязаниях приняли участие более 130 человек.

В итоге первое место заняла «Команда молодости нашей» от тверской областной организации «Союз пенсионеров России», которая получила переходящий Кубок КИСИ. Второе место – у команды «Кристалл», представляющей областную общественную организацию инвалидов-колясочников «Кристалл». Третье место заняла команда «Костромские берендеи» от Костромской региональной организации ВОС.

В номинации «Знаток Тверского края» победителем признана Валентина Щербакова из команды «Позитив» Ржевского отделения ВОИ. Кроме того, специальный приз от Тверской областной избирательной комиссии за лучшее знание избирательного права получила команда «Кристалл».

Открытый Кубок интеллектуальных команд («КИСИ») учрежден в 2008 году Министерством социальной защиты населения Тверской области. Соучредителями являются региональная Избирательная комиссия и ТООО ВОС.

Мероприятие направлено на создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов разных категорий и пенсионеров, на интеграцию людей с инвалидностью в общество, их социализацию, а также правовое просвещение жителей в вопросах избирательного права.

Пресс-служба Правительства Тверской области