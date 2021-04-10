Губернатор Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов Верхневолжья с Днём космических войск России

posted by Максим Малахов on пн, 10/04/2021 - 10:38

 4 октября – День космических войск Российской Федерации. Он установлен Указом Президента Владимира Путина в 2006 году. Военнослужащих и ветеранов космических войск поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

   «Действующие в Тверской области научно-исследовательские институты, оборонные предприятия и конструкторские бюро вносит значительный вклад развитие Воздушно-космических сил России. На протяжении многих лет Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова готовит высококвалифицированные кадры для защиты нашего Отечества в воздухе и в космосе», – отметил Игорь Руденя в поздравлении.

 

 

                   Пресс-служба Правительства Тверской области