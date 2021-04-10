В преддверии профессионального праздника Дня учителя в Тверской области назвали самые путешествующие школы и самых путешествующих учителей школ Верхневолжья.

Конкурс «Самая путешествующая школа» проводится в регионе с 2019 года, к участию в нем были приглашены все общеобразовательные учреждения Тверской области.

«Школьный туризм – это хорошая возможность для детей узнать территорию, где они родились, живут и учатся. Важно демонстрировать школьникам наше историческое наследие», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По итогам конкурса «Самая путешествующая школа» определены победители и призеры в нескольких номинациях. Самой путешествующей школой города Твери по наибольшему количеству ребят, принявших участие в поездках, и по наибольшему числу детских туристско-образовательных поездок первое место заняла гимназия № 8. По Тверской области таким учреждением стала школа №12 Вышневолоцкого городского округа.

Самыми путешествующим учителями стали учитель школы № 48 Твери Татьяна Ивановна Петрова и Ираида Алексеевна Рябова из средней школы поселка Козлово Конаковского района.

Самые активные школы и учителя отмечены региональными наградами, а педагоги отправятся в экскурсионную поездку на новые объекты турпоказа, созданные при грантовой поддержке Правительства Тверской области.

Главная цель конкурса «Самая путешествующая школа» – развитие детского туризма в Тверской области. Сегодня Министерство туризма Тверской области совместно с туроператорами региона готовит маршруты, которые помогают ученикам расширить знания об истории и культуре тверского края. В планах на 2021-2022 учебные годы – привлечь к участию в конкурсе сельские школы с оказанием помощи в организации турпоездок.

Конкурс также позволил выделить ТОП-5 объектов, которые наиболее часто посещали школьные группы в 2021 году. Это Музей мармелада в Лихославле, Тверской императорский дворец, экокомплекс в деревне Чукавино Старицкого района, Ржевский мемориал Советскому солдату, оленья ферма «Судимиръ» в Калининском районе.

Планируется, что в 2022 году благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в поездки по стране отправятся около 100 тысяч российских школьников – туры будут финансироваться из федерального и регионального бюджетов.



Пресс-служба Правительства Тверской области