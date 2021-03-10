На платформе «Мой экспорт» Российский Экспортный Центр создает витрину для поставщиков услуг экспортерам

Одна из структур ВЭБ.РФ, Российский Экспортный Центр (РЭЦ), начинает привлечение компаний, предоставляющих услуги по поддержке экспорта, для нового сервиса в информационной системе «Одно окно» – витрины для поставщиков услуг. Новый сервис расширит набор услуг, которые экспортер может получить в «Одном окне».

Сервис будет полезен не только экспортерам, но и региональным Центрам поддержки экспорта. Такой Центр успешно действует в Тверской области. Здесь ведется работа по поддержке предприятий, усилению конкурентных позиций экспортеров Верхневолжья на мировых рынках.

Задача по увеличению несырьевого экспорта поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, у тверского региона сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров.

Цель нового сервиса РЭЦ – обеспечить доступность разнообразных коммерческих услуг высокого качества по поддержке экспорта. В рамках «Одного окна» будет сформирована широкая база российских и зарубежных поставщиков услуг экспортного консалтинга, чтобы экспортер мог найти профессионала, который поможет выполнить практически любую операционную задачу экспортера. Все компании-кандидаты допускаются только по итогам аккредитации, включающей проверку правоспособности, компетенций и опыта. Такая оценка проводится по прозрачной и регламентированной процедуре.

На первом этапе приглашаются поставщики логистических услуг, услуг по правовой поддержке экспортера, поиску покупателей за рубежом и услуг по размещению на иностранных маркетплейсах.

Сервис обеспечит вовлечение юридических, логистических, аналитических и других организаций, осуществляющих экспортный консалтинг в развитие российского экспорта, создав как для экспортеров, так и для поставщиков услуг удобный цифровой рынок.

Чтобы разместить предложения компании на платформе, необходимо оставить заявку по ссылке https://www.exportcenter.ru/partnyerskaya-programma-rets/agentam/

Пресс-служба Правительства Тверской области