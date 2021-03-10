Жителей Твери приглашают посетить выставку, приуроченную к 155-летию создания института нотариата в Верхневолжье

В лекционно-выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра открылась выставка «Тверской нотариат. История. События. Люди». Она приурочена к юбилейной дате – 155 лет назад император Александр II подписал «Положения о нотариальной части» и именно с этого момента российский нотариат является самостоятельным правовым институтом.

На выставке представлена история нотариальной деятельности в Тверском регионе и России – документы об имущественных приобретениях и оформлении прав собственности представителей различных сословий, подлинные автографы исторических деятелей, живших в разное время, записи из архивов Тверской области, предметные реликвии из собрания Тверского музея, исторические документы, личные вещи нотариусов, фотографии, видеоматериалы.

На выставке можно узнать о выдающихся тверских нотариусах – Диомиде Карманове, Николае Туполеве, Николае Лебедеве, Александре Червен-Водали, которые долгие годы работали в губернии.

Выставка будет работать до 7 ноября по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 54. Ознакомиться с экспозицией можно будет по средам и четвергам с 11.00 до 20.00, в пятницу, субботу и воскресенье – с 11.00 до 18.00.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте tgmvc.tver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области