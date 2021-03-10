Ретропоезд в Тверской области продолжает курсировать дважды в неделю – по субботам и воскресеньям

Каждый выходные жителей и гостей Тверской области приглашают в путешествие на ретропоезде из Бологое в Осташков и обратно. Вагоны ведет старинный локомотив на паровой тяге. По просьбам пассажиров и туристических групп ретропоезд «Селигер» продолжит курсировать два раза в неделю – по субботам и воскресеньям.

Ретропоезд – одно из ярких событий в сфере туриндустрии Тверской области. Создание интересных маршрутов, достопримечательностей и объектов показа в регионе Губернатор Игорь Руденя назвал в числе ключевых направлений работы, связанных с продвижением туристических возможностей Верхневолжья.

Пригородный поезд на паровой тяге между Бологое и Осташковом начал курсировать в сентябре 2018 года. Это первое в новейшей истории России регулярное железнодорожное сообщение, где вагоны тянет за собой паровоз. Туристов сопровождают проводницы в форме, отшитой по эскизам костюмов XX века. В ходе поездки пассажиры смогут посетить железнодорожный музей под открытым небом на станции Куженкино в Бологовском районе.

Дополнительные рейсы на ретропоезде позволят совершить поездку по заповедному маршруту тем, кто не смог сделать это в субботу. Кроме того, пассажиры смогут запланировать двухдневное путешествие с ночевкой в Осташкове и возвращением в Бологое на поезде на следующий день.

Как пояснили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, сначала планировалось, что дополнительные рейсы ретропоезд будет выполнять только в высокий туристический сезон – с апреля до конца сентября. Но благодаря его большой популярности и востребованности среди туристов принято решение продолжить двухдневные рейсы ретропоезда на постоянной основе.

Таким образом, каждую субботу и воскресенье ретропоезд «Селигер» будет отправляться из Бологое в 9:20 и прибывать в Осташков в 12:53. Обратные рейсы из Осташкова назначены на 15:07 с прибытием на конечную станцию в 18:21.

Стоимость билета в одну сторону – 295 рублей, туда и обратно – 590 рублей. Приобрести билет заранее можно в приложении «РЖД Пассажирам». Подробная информация о ретропоезде – на сайте retro-trains.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области