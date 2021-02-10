В Тверской области начал работу фестиваль NAUKA 0+

Тверь стала региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. Его открытие прошло на базе детского технопарка «Кванториум», где в течение дня 3 октября пройдет серия научно-популярных мероприятий, посвященных теме «Год науки и технологий».

Задачи фестиваля – повышение престижа науки, инженерно-технических и естественнонаучных специальностей среди детей и подростков.

«Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования. Это важное условие для того, чтобы молодёжь оставалась жить в своем регионе, развивала его экономику», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В программе фестиваля – увлекательные лекции, научные состязания, интерактивные проекты и выставки. Кроме того, жители Верхневолжья узнают о научно-техническом потенциале региона, познакомятся с современными технологиями в сфере образования и творчества, престижными научными специальностями.

Фестиваль NAUKA 0+ проходит в Твери по адресу: Студенческий переулок, дом 28.

Пресс-служба Правительства Тверской области