Пассажирскому самолету авиакомпании «Россия» присвоено имя «Ржев» в честь города воинской славы в Тверской области

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») присвоила воздушному судну SuperJet 100 (бортовой номер RA-89116) имя «Ржев» в честь города воинской славы Ржева в Тверской области. Название и герб города размещены на носовой части фюзеляжа.

Лайнер рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 – в экономическом. Он приступил к полетам по направлениям региональной маршрутной сети авиакомпании из аэропорта Шереметьево.

Выполняя полеты, самолет «Ржев» напоминает пассажирам о подвиге защитников страны в годы Великой Отечественной войны. Почетное звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов подо Ржевом сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 миллиона человек.

Память о красноармейцах увековечена в Ржевском мемориале Советскому солдату неподалеку от деревни Хорошево. Мемориал открыл 30 июня 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы никогда не забудем подвиг огромной духовной силы, совершенный на ржевской земле воинами Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мемориал Советскому солдату является символом народной памяти о защитниках Родины, преклонения перед их мужеством, стойкостью, самоотверженностью», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена погибших под Ржевом защитников Отечества.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Лайнер «Ржев» не первое воздушное судно, название которого связано с тверской землей. Компания «Аэрофлот» также поддержала инициативу Губернатора Игоря Рудени о присвоении одному из воздушных судов имени известного поэта Андрея Дементьева, который родился в Верхневолжье и посвятил немало произведений родному краю. Первый рейс самолета Airbus A350 им. А.Д. Дементьева был выполнен в мае 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области