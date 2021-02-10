В Верхневолжье проходит «Форум отцов Тверской области»

В Центре образования имени А. Атрощанка в Твери проходит «Форум отцов Тверской области». В нем принимают участие отцы из многодетных, замещающих, молодых семей, отцы, а также в одиночку воспитывающие детей. К организаторам, участникам и гостям форума обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Мероприятие поднимает на своей площадке такие важные темы, как повышение роли отцовства в укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения. В нашей стране именно глава семейства всегда брал на себя заботу о будущем семьи и ее благополучии, был для сыновей ярким примером защитника своих родных и Отечества. От отца дети получали важные уроки трудолюбия, ответственности, умения приносить пользу своему краю и стране. Эти традиции сегодня сохраняются на тверской земле», – отметил глава региона.

В рамках форума участники отцовских сообществ из муниципальных образований Тверской области смогут обсудить вопросы, волнующие родителей региона, а также представят лучшие практики отцовских проектов.

На форуме работают четыре тематические секции – «Отцы и дети: психологически-педагогические отношения», «Экономика семьи и семейное право», «Детская безопасность» и «Совместная детско-родительская деятельность».

Отцы Верхневолжья смогут принять участие в интерактивных дискурсах «Отцовство в современном мире», «Роль отца в воспитании мальчиков и девочек в позиции психологии», «Роль отца глазами детей».

Организаторами форума выступили Тверское региональное отделение межрегиональной молодежной нравственно-просветительской общественной организации «Православная молодежь» и Министерство демографической и семейной политики Тверской области (ГБУ «Областной Центр «Семья»).

Пресс-служба Правительства Тверской области