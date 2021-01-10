В областной столице откроется фотовыставка, посвященная филиалам Тверского государственного объединенного музея

1 октября в Городском саду Твери откроется передвижная фотовыставка «Идем в музей!», которая познакомит гостей и жителей столицы Верхневолжья с филиалами Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ). Выставка начнет работу в 14:00.

«С первых дней работы музей взял на себя важнейшую задачу сохранения исторической памяти и культурного наследия, патриотического воспитания новых поколений. На высоком уровне исполняя эту ответственную миссию, ТГОМ стал крупнейшим в России музейным объединением и по праву гордится огромной коллекцией уникальных экспонатов», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Выставка приурочена к празднованию 155-летия Тверского музея, коллекции которого использованы при создании многих экспозиций филиалов объединения. Будут представлены изображения экспонатов и интерьеров каждого из музеев Тверской области, входящих в структуру ТГОМ – одного из самых крупных музейных объединений в России. В составе Тверского государственного объединенного музея 31 филиал в 27 муниципальных образованиях области. Среди них краеведческие, литературные, военные, этнографические, музыкальные музеи. Все они отражают разные периоды развития истории и культуры региона.

В городском саду Твери фотовыставка будет работать до 31 октября, а затем будет представлена жителям и гостям Торжка.

Проект реализован Тверским государственным объединенным музеем совместно с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» в Тверской области и Министерством туризма Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области