С 1 октября 2021 года детские пособия и социальные выплаты будут перечисляться на карту «Мир»

С 1 октября 2021 года в России вступил в силу закон, по которому детские пособия и социальные выплаты будут перечисляться только на карту национальной платежной системы «Мир». На карты иных платежных систем начисления прекратятся. Исключение составят счета, не привязанные к пластиковым картам. Кроме того, сохранится возможность доставки пособий почтовым переводом.

В общий перечень выплат, которые будут перечисляться лишь на карту «Мир», вошли ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка; пособие по беременности и родам; выплата женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка, а также по уходу за ним; пособие беременной жене военнослужащего; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Ранее на карту «Мир» начали поступать пенсии и другие социальные выплаты из Пенсионного фонда России, выплаты для безработных граждан, выплаты для граждан, подвергшимся воздействию радиации.

Гражданам, которые не успели получить карту «Мир» до 1 октября, необходимо в ближайшее время оформить ее в любом крупном банке России и подать новые реквизиты в «Центр выплат «Тверская семья» через филиалы МФЦ. Получателям пособий от ПФР необходимо передать данные через «Госуслуги» или в клиентские службы регионального Пенсионного фонда.

«Если же речь идет только о пособии на детей в возрасте от 3 до 7 лет, то заявление на смену реквизитов можно подать через «Госуслуги». При этом важно понимать, что деньги заявителей не пропадут. В случае возврата денежной суммы банком, получателю они будут переведены с выплатой следующего месяца», – отметила директор ГКУ ТО «Центра выплат «Тверская семья» Татьяна Апреликова.

Оформить карту «Мир» можно как лично, так и онлайн, подав заявку через мобильное приложение или сайт. Когда карта будет готова, получателю придет смс-сообщение или уведомление в мобильном банке.

На сайте Минсемьи начал работать интернет-ресурс по мерам поддержки «Семейный помощник». Сервис объединил информацию о доступных мерах поддержки семей. Любой житель региона сможет получить справочно-правовую информацию о полагающихся мерах поддержки на одном ресурсе, без необходимости посещения ведомств для консультаций.

Министерство демографической и семейной политики

Тверской области