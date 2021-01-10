В Твери в честь 20-летия телевидения России включат подсветку на телебашне РТРС

1 октября российскому телевидению исполняется 90 лет. В этот день в Твери на телебашне «Российской телевизионной и радиовещательной сети» будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка. Акцию поддержат и в Нижнем Новгороде, Биробиджане, Благовещенске, Калининграде, Калуге, Сочи, Челябинске. В Москве на медиафасаде Останкинской телебашни будет демонстрироваться поздравительная открытка.

Днем рождения отечественного телевидения считается 1 октября 1931 года, когда начались первые опытные регулярные передачи движущихся изображений по радио. Изображение на экране было небольшим (30 строк) и нечетким. До 1934–1936 годов размер в любительских телевизорах составлял 28 х 21 мм.

Существенным шагом в развитии телевидения на мировом уровне стало принятие стандарта, предусматривающего развёртку изображения на 625 строк. В настоящее время такой формат используется не только в России, но и в большинстве других стран – совокупный охват ТВ с этим типом развертки превышает 4 млрд человек.

1 марта 1955 года в Калинине (Твери) начал работу первый в СССР ретранслятор, получавший телесигнал по кабелю из Москвы. Строительство радиорелейных и кабельных магистралей способствовало развитию сети ретрансляционных телевизионных станций, получавших программу по междугородным линиям связи.

В октябре 1967 года, к 36-годовщине телевидения, в Москве стартовали регулярные передачи цветного телевидения. Выдающимся событием стал ввод в эксплуатацию в 1967 году Останкинской телебашни и телецентра.

Начиная с 1981 года, юбилейные даты отечественного телевидения торжественно отмечаются на государственном уровне.

В 2010 годах телевидение России стало всеохватным и цифровым. РТРС создал крупнейшую в мире цифровую телесеть из 5040 передающих станций. За счет перехода на «цифру» улучшились возможности телесмотрения для более чем 60 млн человек.

8 сентября в Твери открылось новое здание Тверского филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети». В торжественной церемонии принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня произошло историческое событие. Теперь тверское подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети будет работать в новом современном здании. Кроме того, наш город получил красивый и высокотехнологичный объект. Благодаря новой подсветке вышка видна с трассы М-10, и все, кто любит наш город, кто живет в нем, будут радоваться, наблюдая, как зажигается иллюминация», – отметил Игорь Руденя.

В Российскую телевизионную и радиовещательную сеть с 2001 года входит филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ», который на сегодняшний момент обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Тверь» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и передачи «Тверской проспект – Регион» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 50 радиостанций.

За десять лет РТРС создала крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть с федеральной целевой программой развития телерадиовещания. Она включает в себя более 5 тыс. передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области