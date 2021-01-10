В Твери проект «Рейс 76-21» посвятили истории бальных танцев в Верхневолжье

2 октября Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает всех желающих стать участниками нового проекта. «Рейс 76-21» посвящен одному их самых популярных видов искусств – бальному танцу, с момента его первого появления в Калинине в 1976 году до 2021 года.

Познакомиться с жанровым многообразием этого направления можно будет на мастер-классах от клуба бального танца «Овация». Помимо занятий танцами клуб является организатором таких проектов, таких как майский бал «Вальс Победы», областной «Бал Цветов» и «Снежный бал».

Для участников «Рейса 76-21» предусмотрен дресс-код. Форма одежды для женщин – вечернее платье полной длины, для мужчин – классический костюм (пиджак или жилет) и рубашка. Начало мероприятия в 15:00. Запись ведется по телефону 42-20-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области