Банк России даёт советы: Как защитить пожилых людей от финансовых мошенников

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1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Эксперты Банка России предлагают в этот день уделить особое внимание мамам и папам, бабушкам и дедушкам.
По статистике, именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Специалисты напоминают о самых распространенных схемах обмана. Расскажите об этом своим родителям, бабушкам и дедушкам!
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