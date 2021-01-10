Банк России даёт советы: Как защитить пожилых людей от финансовых мошенников

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Эксперты Банка России предлагают в этот день уделить особое внимание мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

По статистике, именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Специалисты напоминают о самых распространенных схемах обмана. Расскажите об этом своим родителям, бабушкам и дедушкам!

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