В Тверской области стартовал конкурс «Наш любимый врач»

С 1 по 31 октября в жителей Верхневолжья приглашают принять участие в конкурсе «Наш любимый врач». В Тверской области он проводится уже во второй раз – в 2020 году в конкурсе приняли участие свыше 4,3 тысячи человек, которые оставили 3680 признаний, а также более 1900 отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 203 рисунка в поддержку любимых докторов.

«Сегодня наши врачи, эпидемиологи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник трудятся во имя сохранения здоровья жителей Тверской области. В непростых эпидемиологических условиях работа медиков приобретает особое значение и ценность», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году в конкурсе принимают участие педиатры и врачи узких специальностей детских поликлиник Твери, поликлиники Детской областной клинической больницы и детские специалисты Центра специализированных видов помощи им. Аваева. В каждом из этих медучреждений размещены плакаты, которые рассказывают о конкурсе и о том, как проголосовать за своего любимого врача.

Голосование пройдёт на портале НашЛюбимыйВрач.рф. Свою признательность любимому врачу можно выразить 4 способами: написать признание, оставить отзыв, рассказать историю выздоровления или нарисовать Рисунок. Все эти действия на портале НашЛюбимыйВрач.РФ будут конвертироваться программой в баллы, формируя рейтинг врача. Все творческие работы детей автоматически помещаются в раздел «Галерея» и тоже участвуют в Конкурсе детского рисунка.

По итогам конкурса будут определены 10 лучших медицинских работников в 2-х номинациях – врач-педиатр и детский врач-специалист. Кроме того, грамоты и подарки от спонсоров получат также 10 детей-победителей конкурса рисунков.

Конкурс «Наш любимый врач» проводится при поддержке Министерства здравоохранения Тверской области. Организаторы отмечают, что в конкурсе не оцениваются профессиональные качества докторов и не выбирается лучший. Победитель получает статус «Самого любимого врача». При этом остальные конкурсанты автоматически являются «любимыми врачами», потому что в их поддержку будут сказаны тёплые слова и добрые отзывы пациентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области