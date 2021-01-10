Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 59 111 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 398 247 человек, за последние сутки – 944 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 071 776, в том числе за последние сутки их проведено 3557.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 66 943 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 646 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 889

Конаковский район 5029

Ржев 3757

Вышневолоцкий городской округ 3018

Калининский район 2991

Кимры 2275

Торжок 2140

Кашинский городской округ 1652

Бологовский район 1449

Осташковский городской округ 1409

Калязинский район 1404

Бежецкий район 1374

Старицкий район 1355

Лихославльский район 1285

Нелидовский городской округ 1257

Максатихинский район 1000

Торопецкий район 915

Западнодвинский муниципальный округ 895

Весьегонский муниципальный округ 851

Оленинский муниципальный округ 840

Рамешковский район 757

Кувшиновский район 728

Торжокский район 696

Зубцовский район 658

Андреапольский муниципальный округ 626

Спировский район 581

Ржевский район 552

Селижаровский муниципальный округ 535

Кимрский район 450

Сонковский район 434

ЗАТО Озёрный 430

Кесовогорский район 386

Пеновский муниципальный округ 381

Сандовский муниципальный округ 347

Краснохолмский муниципальный округ 344

Бельский район 321

Фировский район 314

Лесной муниципальный округ 216

Молоковский район 197

Жарковский район 172

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области