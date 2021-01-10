Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 59 111 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 398 247 человек, за последние сутки – 944 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 071 776, в том числе за последние сутки их проведено 3557.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 66 943 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 646 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 889
Конаковский район 5029
Ржев 3757
Вышневолоцкий городской округ 3018
Калининский район 2991
Кимры 2275
Торжок 2140
Кашинский городской округ 1652
Бологовский район 1449
Осташковский городской округ 1409
Калязинский район 1404
Бежецкий район 1374
Старицкий район 1355
Лихославльский район 1285
Нелидовский городской округ 1257
Максатихинский район 1000
Торопецкий район 915
Западнодвинский муниципальный округ 895
Весьегонский муниципальный округ 851
Оленинский муниципальный округ 840
Рамешковский район 757
Кувшиновский район 728
Торжокский район 696
Зубцовский район 658
Андреапольский муниципальный округ 626
Спировский район 581
Ржевский район 552
Селижаровский муниципальный округ 535
Кимрский район 450
Сонковский район 434
ЗАТО Озёрный 430
Кесовогорский район 386
Пеновский муниципальный округ 381
Сандовский муниципальный округ 347
Краснохолмский муниципальный округ 344
Бельский район 321
Фировский район 314
Лесной муниципальный округ 216
Молоковский район 197
Жарковский район 172
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области