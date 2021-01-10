Губернатор Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов Верхневолжья с Днём Сухопутных войск России

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1 октября – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Он установлен Указом Президента Владимира Путина в 2006 году. Военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«1 октября 1550 года был издан указ о создании стрелецких полков, ставших прототипом современных отечественных Сухопутных войск. С тех пор русская пехота всегда была основой Вооруженных Сил, защищая Родину от врагов. Навсегда в памяти нашего народа останется бессмертный подвиг советских воинов в годы Великой Отечественной войны, их мужество и стойкость, проявленные в ожесточенных боях на тверской земле», – отметил Игорь Руденя в поздравлении.
Губернатор подчеркнул – сегодня военнослужащие Сухопутных войск осваивают новые, современные виды вооружения и техники, совершенствуя боевую подготовку. Эффективно решают самые сложные задачи по укреплению обороноспособности и защите национальных интересов Отечества.
Пресс-служба Правительства Тверской области